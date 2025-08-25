Анчелотті зганьбився викликом до збірної Бразилії двох гравців з чемпіонату Росії – в заявці немає зірок Реала
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оголосив список викликаних гравців на матчі вересня.
Карло Анчелотті викликав 25 гравців на вересневі матчі кваліфікації до ЧС-2026 проти збірних Чилі та Болівії. До нього не потрапили дві зірки Реала, Вінісіус Жуніор і Родріго, інформує Sofascore Brasil.
Зате італійський фахівець включив до заявки двох представників з чемпіонату Росії – Луїса Енріке і Дугласа Сантоса (обидва представляють Зеніт). Причому Дуглас Сантос нещодавно обзавівся паспортом країни-терористки.
Бразилія зіграє з Чилі 5 вересня, а з Болівією – 10. Раніше "селесао" гарантували собі участь на Мундіалі.
