"Камавінга? Він вдарився коліном, але це лише забій. Коліно стабільне, але Едуардо відчуває невеликий дискомфорт. Нічого страшного. Скоро відновиться. Завтра буде відпочивати, як і всі, хто грав. Думаю, в понеділок він тренуватиметься з командою без проблем.

Реалу загрожує технічна поразка за маніпуляції Анчелотті з замінами

Азар та Менді? Вони обидва добре попрацювали. Їм не вистачає ігрової форми. Менді планував зіграти 45 хвилин. Ферлан почувався добре і міг би продовжити, але я вважав за краще замінити його. Азара теж, 60 хвилин для гравця, який не так багато грав, було достатньо. Він приніс користь команді.

Заміна Рюдігера? Він був втомлений, і я дав йому відпочинок, щоб Антоніо був свіжим до середи. Він зіграє. Я не знаю, скільки хвилин, але Рюдігер зіграє", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

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