Головний тренер Реала Карло Анчелотті оцінив гру проти Осасуни (4:0) у 13 турі Ла Ліги. У "вершкових" травмувалися одразу три гравці.

"Хороший матч, ми почали його добре контролюючи, не поспішаючи... Коли Вінісіус забив, стало ще краще. Він неймовірний гравець і, як бачите, друге місце у голосуванні на "Золотий м'яч" не вплинуло на нього.

Асист Луніна та хет-трик Вінісіуса у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 4:0

Рауль Асенсіо грав дуже добре, з великою індивідуальністю. Ми повинні подякувати молодіжній команді та йому за роботу, яку вони виконали з ним. Це гравець, який нам потрібен у цей момент. Мбаппе створив дуже хороші зв’язки. Він не забивав, але брав участь у багатьох іграх, що є важливим.

Ми оцінюємо кількох правих захисників. Зимові трансфери? Не повинні поспішати з рішенням, будемо оцінювати в найближчі місяці. Зараз нічого зробити не можна.

Я не думаю про трансфери, тому що до різдвяних канікул ми повинні дотримуватися того, що маємо. Сьогодні Вальверде грав на позиції крайнього захисника, що, на мою думку, добре, Рауль грав на позиції центрального захисника. Будемо робити те саме, що й минулого року.

Вимоги цього розкладу не дозволяють гравцям достатньо відпочити. Це загальна проблема, а не тільки наша", – цитує Marca Анчелотті.

Нагадаємо, що у матчі проти Осасуни травми отримали Мілітао, Родріго та Лукас Васкес.

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