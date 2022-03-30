Головний тренер Реала Карло Анчелотті не зможе керувати командою у найближчих поєдинках.

Анчелотті здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Терміни відновлення від хвороби не розкривають, але, радше за все, наставник не зможе бути присутнім на матчах проти Сельти (2 квітня) та Челсі (6 квітня).

Додамо, що Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 66 очками, маючи 9 пунктів переваги над другою Севільєю.

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