Суд провінції Мадрида призначив суд над Карло Анчелотті у середу 2 квітня, повідомляє Mundo Deportivo.

Лунін отримав остаточний вердикт щодо участі у матчі проти своєї екс-команди – відео з тренування Реала

Обвинувальна сторона вимагає для нього чотирьох років і дев'яти місяців в'язниці за звинуваченням у шахрайстві та несплаті податків на понад мільйон євро. За даними прокуратури, Карло Анчелотті в 2014 і 2015 роках приховував свої доходи від використання прав на зображення, стверджуючи, що нібито передав їх іншим особам.

Додамо, що Карло Анчелотті може залишити Реал вже цього літа та очолити збірну Бразилії. Тепер проблеми із законом італійця можуть стати одним із головних аргументів для нього, щоб покинути посаду наставника "вершкових" і прийняти пропозицію "селесао".

Барселона розгромила Осасуну в трагічному матчі – Флік повторив досягнення легенди, але втратив лідера