Головний тренер Евертона Карло Анчелотті емоційно прокоментував переможний поєдинок проти Тоттенхема та оцінив гру Хамеса Родрігеса у його дебютному матчі за Евертон.

"Футболістам, які вміють грати, не потрібно багато часу на адаптацію. Хамес знає, що йому потрібно робити, те ж саме з Алланом і Дукуре.

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Я просто сказав їм показати свій рівень, що вони і зробили. У нас була гарне поєднання в півзахисті. У минулому сезоні у нас були гравці, які добре володіли м'ячем, але грати треба і без м'яча.

Хамес не найшвидший гравець у світі, але він дуже якісний. Ми повинні використовувати його так, щоб він міг проявити себе. Він не вінгер, але Хамес може грати з глибини і отримувати м'яч. Він дуже небезпечний.

Мене не турбує його фізичний стан. Якби мене це хвилювало, я б підписав Усейна Болта, а не Хамеса", – цитує Анчелотті Goal.com.

Нагадаємо, Евертон мінімально переміг Тоттенхем з рахунком 1:0 у першому турі нового сезону АПЛ. Для Хамеса Родрігеса це був дебютний поєдинок у футболці "ірисок".

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