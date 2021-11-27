Наставник "вершкових" Карло Анчелотті зізнався, що чудово почувається у столиці Мадриду і прагне затриматись тут на тривалий час.

"Пропозиція Реала (вдруге очолити команду – прим.) стала фантастичним сюрпризом, хоча я ніколи не втрачав зв'язку з клубом.

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Якби все залежало від мене, то залишився б до кінця життя тут. Це найкраще місце для футболу та життя", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Карло влітку повернувся в столицю Іспанії у статусі тренера вже вдруге. Наразі Королівський клуб очолює турнірну таблицю. Вперше італієць працював у Реалі протягом 2013-2015 років.

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