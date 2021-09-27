"Це гра Ліги чемпіонів, і ми повинні добре до неї підготуватися. Ми з нетерпінням чекаємо повернення на Сантьяго Бернабеу. Шериф – це команда, яка добре грає. Нам потрібно бути обережними. Ми не так багато знаємо про цю команду, але вони добре організовані. Нам потрібні три очки, щоб комфортно вийти з групи.

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Складно говорити про порівняння з Зіданом, тому що гравці трохи змінилися, склад змінився, і мені не дуже хочеться порівнювати цю команду з тією, що була у Зідана. Зізу зробив все, що міг. Я б теж хотів виграти три Ліги чемпіонів поспіль. Сподіваюся, що зможу виграти ще одну", – цитує Анчелотті today.in-24.com.

До слова, матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал – Шериф відбудеться завтра, 28 вересня. Стартовий свисток на стадіоні Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00 за київським часом. Обидві команди у першому турі перемогли – Інтер та Шахтар відповідно.

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