Головний тренер Реала Карло Анчелотті як ніколи близький до від'їзду з Мадриду.

Бразильська конференція футболу (CBF) просунулася у перемовинах з італійським фахівцем. Як повідомляє Sky Sports, Карло Анчелотті може покинути Реал уже цього тижня.

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За інформацією Relevo, CBF готова запропонувати 65-річному тренеру угоду до 2030 року. Зазначається, що в конфедерації розраховують на досвід італійця на чемпіонатах світу 2026 і 2030 року, враховуючи, що Бразилія не вигравала чемпіонат світу з 2002 року, а останні п'ять виступів залишали бажати кращого.

У Бразилії впевнені, що з гравцями Реала Вінісіусом, Родріго та Ендріком, а також вінгером Барселони Рафіньєю збірна здатна досягти колишнього успіху. У CBF переконані, що для цього немає кращої стратегії, ніж співпраця з досвідченим професіоналом, який, як ніхто інший, вміє працювати під тиском.

Нагадаємо, що Анчелотті тренував Реал із 2013-го до 2015 року, у 2021-му він повернувся в команду. Загалом італієць виграв 15 трофеїв з мадридцями, зокрема три Ліги чемпіонів і двічі здобував титул чемпіона Іспанії.

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