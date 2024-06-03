Трансфер Мбаппе в Реал – питання часу. Всі деталі залагоджені, а тренерський штаб вже почав шукати варіанти, як ефективніше використати суперзірку. У Кіліана та Вінісіуса однакова улюблена зона – лівий фланг атаки.

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Мбаппе стартуватиме в Мадриді на позиції центрфорварда, повідомляє Relevo. Однак француз, звичайно, не буде прив'язаний до позиції та матиме свободу переміщень. Він зможе обмінюватися зонами з Віні. Бразилець збереже за собою ліву бровку.

Це сигнал від Анчелотті, кого він вважає головною зіркою, адже Мбаппе в Парижі, за чутками, конфліктував з тренерами через небажання грати на вістрі. Вінісіусу також не сподобався торішній експеримент тренера з переведенням у центр атаки.

У будь-якому разі Анчелотті доведеться жертвувати або Родріго, або кимось із півзахисників (Беллінгем, Вальверде, Камавінга, Чуамені), щоб гарантувати Мбаппе місце в стартовому складі.

Минулого року досвідчений тренер блискуче впорався з перебудовою після відходу Бензема та інтеграцією Беллінгема з ромбом у центрі поля.

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