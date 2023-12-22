Головний тренер Реала Карло Анчелотті назвав клуби, які будуть конкурувати з мадридцями за титул чемпіона Іспанії.

"Зіграти внічию з Бетісом не так просто, і Жирона продемонструвала всю ту якість, яку вона демонструвала протягом усього сезону. Я думаю, що вони будуть боротися до кінця, тому що у них немає єврокубків.

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Я також думаю, що Барселона та Атлетіко будуть боротися до кінця. І слідкуйте за Більбао, який теж грає дуже добре", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Реал наразі перебуває на першому місці з 45 балами. Жирона має таку ж кількість очок, але поступається за додатковими показниками. Барселона відстає від мадридців на сім очок.

Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

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