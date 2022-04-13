Головний тренер Реала Карло Анчелотті вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів після виходу з командою до півфіналу турніру.

Вихід Реала до півфіналу Ліги чемпіонів зробив Анчелотті єдиним тренером, який виходив до цієї стадії у чотирьох десятиліттях, повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.

Реал – Челсі – 2:3 – відео голів та огляд божевільного матчу

Карло виводив до 1/2 фіналу ЛЧ Ювентус у 1999 році, Мілан у 2003, 2005, 2006 та 2007 роках, а з Реалом доходив до цієї стадії у 2014, 2015 та 2022 роках.

Окрім цього, італієць став третім наставником в історії, який виходив у 8 півфіналів Ліги чемпіонів. Це вдавалось лише Хосепу Гвардіолі та Жозе Моурінью.

Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3

Aggiorniamo la statistica: Carlo #Ancelotti diventa il PRIMO allenatore della storia della moderna @ChampionsLeague a essersi qualificato in semifinale per quattro decenni consecutivi (Juventus 1999, Milan 2003-2005-2006-2007, Real Madrid 2014-2015-2022). pic.twitter.com/5vckdcIj0R — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 12, 2022