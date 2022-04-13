Анчелотті встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів та наздогнав Гвардіолу і Моурінью за ще одним показником
Головний тренер Реала Карло Анчелотті вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів після виходу з командою до півфіналу турніру.
Вихід Реала до півфіналу Ліги чемпіонів зробив Анчелотті єдиним тренером, який виходив до цієї стадії у чотирьох десятиліттях, повідомляє журналіст Джузеппе Пасторе.
Реал – Челсі – 2:3 – відео голів та огляд божевільного матчу
Карло виводив до 1/2 фіналу ЛЧ Ювентус у 1999 році, Мілан у 2003, 2005, 2006 та 2007 роках, а з Реалом доходив до цієї стадії у 2014, 2015 та 2022 роках.
Окрім цього, італієць став третім наставником в історії, який виходив у 8 півфіналів Ліги чемпіонів. Це вдавалось лише Хосепу Гвардіолі та Жозе Моурінью.
Реал прорвався у півфінал ЛЧ попри поразку від Челсі – Бензема та джокер Анчелотті врятували Мадрид після 0:3