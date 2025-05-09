Анчелотті все ще може очолити збірну Бразилії – наставник має покинути Реал вже після Ель Класіко
Головний тренер Реала Карло Анчелотті може дуже швидко отримати топове місце роботи після звільнення з посади наставника мадридського клубу.
Усна домовленість Конфедерації футболу Бразилії та Карло Анчелотті щодо співпраці до кінця чемпіонату світу-2026 і досі є актуальною, повідомляє Фабріціо Романо.
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Раніше повідомлялось, що італієць не зможе очолити збірну Бразилії, оскільки Реал відмовлявся звільняти тренера і виплачувати йому компенсацію – зарплату, яку він мав отримати до кінця контракту з мадридцями (завершувався влітку 2026-го). Проте, вже після Ель Класіко цієї неділі (11 травня), Карло розпочне процес відходу з Реала, а Конфедерація футболу Бразилії очікуватиме на підписання контракту із фахівцем.
Нагадаємо, Анчелотті вдруге очолив "вершкових" у 2021 році. Загальна колекція титулів італійця з Мадридом вражає – 3 перемоги в ЛЧ, 2 в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії, 2 Клубні ЧС, 2 Суперкубки Іспанії, 3 Суперкубки УЄФА та один Міжконтинентальний кубок. 65-річного італійця вже давно сватають у збірну Бразилії, яка звільнила Дорівала Жуніора і шукає нового наставника.
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