Головний тренер Реала Карло Анчелотті може дуже швидко отримати топове місце роботи після звільнення з посади наставника мадридського клубу.

Усна домовленість Конфедерації футболу Бразилії та Карло Анчелотті щодо співпраці до кінця чемпіонату світу-2026 і досі є актуальною, повідомляє Фабріціо Романо.

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Раніше повідомлялось, що італієць не зможе очолити збірну Бразилії, оскільки Реал відмовлявся звільняти тренера і виплачувати йому компенсацію – зарплату, яку він мав отримати до кінця контракту з мадридцями (завершувався влітку 2026-го). Проте, вже після Ель Класіко цієї неділі (11 травня), Карло розпочне процес відходу з Реала, а Конфедерація футболу Бразилії очікуватиме на підписання контракту із фахівцем.

Нагадаємо, Анчелотті вдруге очолив "вершкових" у 2021 році. Загальна колекція титулів італійця з Мадридом вражає – 3 перемоги в ЛЧ, 2 в Ла Лізі, 2 Кубки Іспанії, 2 Клубні ЧС, 2 Суперкубки Іспанії, 3 Суперкубки УЄФА та один Міжконтинентальний кубок. 65-річного італійця вже давно сватають у збірну Бразилії, яка звільнила Дорівала Жуніора і шукає нового наставника.

Carlo Ancelotti’s verbal agreement with Brazil for the World Cup 2026, still valid and available to be signed.



After issues on timing between CBF and Real Madrid, Carlo will proceed with exit steps after El Clásico.



The Federation, waiting for Ancelotti to sign. pic.twitter.com/6s0qwxUT8W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2025

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