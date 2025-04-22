Криза каталонської Жирони продовжує поглиблюватися. Команда, яка минулого сезону нав'язувала конкуренцію Реалу та Барселоні, не перемагає вже в 10 матчах, зазнаючи при цьому чотирьох поразок поспіль. У 32-му раунді "біло-червоні" без шансів програли Бетісу (1:3). Жирона почала створювати справжню небезпеку біля воріт андалусійців лише після того, як у ворота Гассаніги влетіло три голи. Якщо не враховувати небезпечний момент за участю Циганкова та Еррери, українцю вдалося ідеально подати до штрафного майданчика, але венесуельцю забракло сантиметрів, щоб переправити м'яч у ворота Адріана.

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Загалом гості з Севільї легко проходили опорну зону і захист каталонців, особливо по-знущальному це робив іменинник Іско, який розкидав гравців Жирони власними маневрами. Екс-зірці Реала вдалося оформити гол і асист та вперше за багато років забити гол головою, що в принципі не притаманно для низькорослого гравця (176 см).

Після чергової поразки Жирону від зони вильоту відділяє всього 3 очки. Мічел вже відкрито говорить про свою відставку, але запевняє, що йти з посади не збирається, мовляв, команда продовжує битися. До фінішу Ла Ліги залишилося всього шість матчів. В наступному турі на каталонців чекає зустріч із прямим конкурентом за збереження прописки – вони поїдуть в передмістя Мадрида, де на них чекає Леганес.

Реалу ж, після вильоту з Ліги чемпіонів, вдалося вирвати перемогу проти Атлетіка завдяки божевільному пострілу Феде Вальверде у доданий час. Барселона, яка вимучила перемогу над Сельтою (4:3), зберегла відставання у 4 очки. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

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