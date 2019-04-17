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Анчелотті вказав на якості Аякса, які допомогли амстердамцям перемогти Реал та Ювентус

17 квітня 23:00 293 Читать на русском
Анчелотті вказав на якості Аякса, які допомогли амстердамцям перемогти Реал та Ювентус
Карло Анчелотті / Фото АР

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився враженнями від гри Аякса у чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:1).

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беек 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беек
67’ Маттейс Де Лігт

"Аякс грає в дуже хороший футбол, але ніхто б не подумав, що вони вийдуть у півфінал.

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Не думаю, що вони виграють Лігу чемпіонів, але, можливо, я помиляюся. Аякс грає в активний футбол і використовує персональний захист. Вони грають в комбінаційний футбол і дуже добре себе в ньому проявляють", – цитує Анчелотті Football Italia.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Аякс зустрінеться із переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем (результат першого матчу – 0:1).

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Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус - Аякс Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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