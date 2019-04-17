Анчелотті вказав на якості Аякса, які допомогли амстердамцям перемогти Реал та Ювентус

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився враженнями від гри Аякса у чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти Ювентуса (2:1).

"Аякс грає в дуже хороший футбол, але ніхто б не подумав, що вони вийдуть у півфінал.

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Не думаю, що вони виграють Лігу чемпіонів, але, можливо, я помиляюся. Аякс грає в активний футбол і використовує персональний захист. Вони грають в комбінаційний футбол і дуже добре себе в ньому проявляють", – цитує Анчелотті Football Italia.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Аякс зустрінеться із переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем (результат першого матчу – 0:1).

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