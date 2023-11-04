"Цього тижня він почав тренуватися з командою. Ґюлер відновився, але йому не вистачає ігрових хвилин.

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Я планую включити його в заявку на матч проти Райо Вальєкано. Ми підготуємо спеціальний план для поліпшення його фізичного стану, але найголовніше, що він почав працювати з нами та показувати свої якості", – цитує наставника мадридців Marca.

Нагадаємо, що Ґюлер приєднався до Реала влітку поточного року. Втім, через травму він так і не встиг дебютувати за новий клуб.

Мадридці зіграють проти Райо Вальєкано в 12 турі Ла Ліги 5 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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