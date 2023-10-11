Як повідомляє Corriere dello Sport, Карло Анчелотті присвоєно почесний ступінь магістра в галузі наук і техніки профілактичної та адаптованої рухової діяльності.

"Ніхто не очікував такого рівня": Анчелотті вражений результативністю Беллінгема в Реалі

Зазначається, що Пармський університет відзначив заслуги 64-річного фахівця не тільки тому, що він став першим тренером, який виграв національні титули у всіх головних європейських чемпіонатах, а також за його людські чесноти.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті чотири рази вигравав Лігу чемпіонів – по два рази з Міланом та Реалом. Він також має титули чемпіона Італії, Іспанії, Німеччини, Англії та Франції.

Азар закрив провальну десятку з Шевченком – Барселона, Реал і гранди АПЛ, які здійснили найгірші трансфери за всі гроші