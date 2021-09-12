"Немає ніякого смутку, хоча очевидно, що Мбаппе – видатний футболіст, і ми бажаємо йому удачі. У Реала дуже сильний склад", – наводить слова Анчелотті Goal.

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Нагадаємо, "вершкові" здійснили кілька спроб придбати француза, зокрема запропонувавши 220 млн євро, проте ПСЖ відмовився відпускати свою зірку.

До слова, у поточному сезоні Мбаппе провів 5 матчів у складі ПСЖ, у яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі.

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