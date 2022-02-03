Головний тренер Реала Карло Анчелотті запевнив, що знав про завершення терміну дії його тренерської ліцензії.

Напередодні з'явилася інформація, УЄФА зобов'язав керманича Реала знову пройти тренерські курси, адже термін дії диплому 62-річного фахівця завершився в останній день 2021 року.

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"Намагаюся поважати закони. Думаю, сталося непорозуміння. Ліцензія закінчилася, але іспанська федерація допомогла мені, і я пройшов курси у жовтні. Проблема – у комунікації. Мушу подякувати іспанській федерації за організацію цих курсі", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, італійський фахівець розпочав тренерську кар'єру в далекому 1992-му. Відтоді Анчелотті встиг попрацювати з низкою клубів, серед яких не один європейський гранд. У активі нинішнього наставника Реала кілька десятків виграних трофеїв. Зокрема, три перемоги в Лізі чемпіонів.

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