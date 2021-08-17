Італієць розчарував фанатів клубу, які хотіли знову побачити Кріша у футболці "вершкових".

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"Кріштіану – легенда Реала, я дуже люблю і поважаю його. Але я ніколи не думав підписувати його. Ми з нетерпінням дивимося у майбутнє", – написав Анчелотті у Twitter.

Нагадаємо, Роналду провів у Реалі 9 років, упродовж яких виграв 15 командних титулів та 5 "Золотих м'ячів".

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