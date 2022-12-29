"Якщо збірна Бразилії зацікавлена, вони не дзвонили мені. Але якби вони звернулись, я дуже оцінив би це. Моя ситуація зрозуміла: я все ще тут, я ніколи не скажу Реалу, що ця пригода закінчилася", – наводить слова Анчелотті Marca.

Збірна Бразилії може наважитися на історичну зраду після 20 років без золота чемпіонатів світу

Після ЧС-2022 збірна Бразилії почала пошуки нового тренера після звільнення Тіте. Серед кандидатур називали француза Зінедіна Зідана та іспанця Луїса Енріке.

Нагадаємо, Бразилія зупинилася на 1/4 фіналу ЧС-2022, поступившись хорватам у серії пенальті. З командою відразу попрощався вітчизняний фахівець Тіте, який очолював "селесао" 6,5 років.

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