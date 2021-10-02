Анчелотті відповів на абсурдне питання про можливість очолити Барселону
2 жовтня 23:26 - Читать на русском
Керманич Реала Карло Анчелотті не готовий псувати стосунки з вболівальниками "вершкових".
Іспанські журналісти продовжують пошуки заміни Рональду Куману в Барселоні і вирішили дізнатися думку італійця щодо цієї роботи.
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"При всій повазі до такого великого клубу, як Барселона, я не можу йти проти свого минулого. Раніше я був тренером Реала, а тепер знову відповідаю за цю команду. Я не можу протистояти їй", – наводить слова Анчелотті сайт Реала.
Додамо, що наразі мадридці очолюють турнірну таблицю Прімери, а Барса йде лише восьмою.
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