Іспанські журналісти продовжують пошуки заміни Рональду Куману в Барселоні і вирішили дізнатися думку італійця щодо цієї роботи.

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"При всій повазі до такого великого клубу, як Барселона, я не можу йти проти свого минулого. Раніше я був тренером Реала, а тепер знову відповідаю за цю команду. Я не можу протистояти їй", – наводить слова Анчелотті сайт Реала.

Додамо, що наразі мадридці очолюють турнірну таблицю Прімери, а Барса йде лише восьмою.

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