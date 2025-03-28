Анчелотті відповів на закиди Фліка в бік Реала – італієць був лаконічним
Головний тренер Реала не залишив без уваги критику свого колеги на адресу мадридського клубу.
Карло Анчелотті не залишив без відповіді критику Хансі Фліка, який розповідав про перенесені матчі і відновлення гравців у Ла Лізі.
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Тренер Барселони зауважив, що його команда на відміну від мадридців, не відмовляється грати матч з інтервалом менше 72 годин, додавши: "Ми – не Реал, і я цим пишаюся".
На це Анчелотті лаконічно відповів: "Я погоджуюсь із Хансі Фліком… Реал – не Барселона", – натякаючи на різницю в підходах між двома клубами.
Нагадаємо, матч Барселона – Осасуна, який мав відбутися 8 березня, був перенесений на 27 березня через смерть лікаря каталонців, а вже 30 березня обидві команди проведуть черговий тур у Ла Лізі.
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