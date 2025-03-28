Головний тренер Реала не залишив без уваги критику свого колеги на адресу мадридського клубу.

Карло Анчелотті не залишив без відповіді критику Хансі Фліка, який розповідав про перенесені матчі і відновлення гравців у Ла Лізі.

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Тренер Барселони зауважив, що його команда на відміну від мадридців, не відмовляється грати матч з інтервалом менше 72 годин, додавши: "Ми – не Реал, і я цим пишаюся".

На це Анчелотті лаконічно відповів: "Я погоджуюсь із Хансі Фліком… Реал – не Барселона", – натякаючи на різницю в підходах між двома клубами.

Нагадаємо, матч Барселона – Осасуна, який мав відбутися 8 березня, був перенесений на 27 березня через смерть лікаря каталонців, а вже 30 березня обидві команди проведуть черговий тур у Ла Лізі.

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