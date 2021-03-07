"Мессі чи Роналду? Це складний вибір. Але я тренував Кріштіану, тому виберу його. У мене залишилися чудові спогади про роботу з ним.

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Роналду забив купу голів під моїм керівництвом. Він завжди серйозно і професійно ставився до справи – це те, що я ціную найбільше.

Чи є він найкращим гравцем, якого я тренував? Одним з них, безумовно. Я не стану говорити, що він найкращий, оскільки у мене довгий список гравців. Але він дуже високо, поза всяких сумнівів", – сказав Анчелотті в інтерв'ю Sky Sports.

Нагадаємо, Анчелотті і Роналду працювали разом в Реалі з 2013 по 2015 рік і здобули 10-ту перемогу для мадридців у Лізі чемпіонів.

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