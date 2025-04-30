Угода Анчелотті зі збірною Бразилії зірвалася – тренер Реала має інший сенсаційний варіант на 50 млн за сезон
Головний тренер Реала Карло Анчелотті не отримає можливості очолити збірну Бразилії.
Агенти, які вели переговори, сподівались на підписання контракту 29 квітня у Мадриді, але 65-річний італійський наставник заявив, що не погодиться на пропозицію, повідомляє Marca. Анчелотті особисто зв’язався з президентом Федерації футболу Бразилії, щоб подякувати за інтерес до його кандидатури.
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Переговори затягнулися, коли тренер пояснив, що не зможе взяти на себе керівництво командою в червні й буде готовий тільки в серпні. У Бразилії сподівались, що він отримає дозвіл від Реала на відхід у червні. Тепер, за повідомленнями, Анчелотті залишиться на посаді головного тренера Реала під час клубного чемпіонату світу, який проходитиме з 15 червня по 13 липня 2025 року в США.
Також джерело зазначає, що Анчелотті розглядає варіант із Саудівською Аравією, де йому пропонують угоду на 50 мільйонів євро за сезон. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Анчелотті вже домовився з Федерацією футболу Бразилії щодо роботи на ЧС-2026.
Карло Анчелотті тренував Реал з 2013 по 2015 рік, а знову очолив команду у 2021 році. З ним команда здобула 15 трофеїв.
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