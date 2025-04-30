Агенти, які вели переговори, сподівались на підписання контракту 29 квітня у Мадриді, але 65-річний італійський наставник заявив, що не погодиться на пропозицію, повідомляє Marca. Анчелотті особисто зв’язався з президентом Федерації футболу Бразилії, щоб подякувати за інтерес до його кандидатури.

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Переговори затягнулися, коли тренер пояснив, що не зможе взяти на себе керівництво командою в червні й буде готовий тільки в серпні. У Бразилії сподівались, що він отримає дозвіл від Реала на відхід у червні. Тепер, за повідомленнями, Анчелотті залишиться на посаді головного тренера Реала під час клубного чемпіонату світу, який проходитиме з 15 червня по 13 липня 2025 року в США.

Також джерело зазначає, що Анчелотті розглядає варіант із Саудівською Аравією, де йому пропонують угоду на 50 мільйонів євро за сезон. Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Анчелотті вже домовився з Федерацією футболу Бразилії щодо роботи на ЧС-2026.

Карло Анчелотті тренував Реал з 2013 по 2015 рік, а знову очолив команду у 2021 році. З ним команда здобула 15 трофеїв.

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