Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо Ліонеля Мессі, якого після перемоги на ЧС-2022 стали вважати одним з найкращих в історії футболу.

"Мессі – найкращий в історії?Я не знаю. Важко сказати, чи є він найкращим гравцем в історії. Було б несправедливо говорити так, тому що в кожну еру були дуже хороші гравці. Слова "Мессі – найкращий гравець в історії" не пролунають з моїх вуст.

"Нас не чули, а Мессі – почули": Довбик дякує аргентинцю за знищення арбітра-нахаби, який "насолив" Україні

Я насолоджувався грою стількох хороших гравців… Кожного дня я тренував володарів "Золотого м'яча". Я бачив, як грали Кройф, Марадона", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, збірна Аргентини разом з Мессі стала чемпіоном світу-2022, здолавши Францію в феєричному фіналі. Таким чином, Лео вигравав вже всі найвагоміші турніри, а також є володарем 7 "Золотих м'ячів" – найбільше в історії.

Мессі та Роналду заклопотані, Златан зрадив традиції, Лунін дебютує в ролі тата: як футбольний світ святкував Різдво