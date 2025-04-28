Реал виплатить головному тренеру Карло Анчелотті зарплату за наступний сезон і зробить його довічним послом клубу після завершення кар'єри.

Незважаючи на запланований відхід із клубу після закінчення сезону, Анчелотті отримає зарплату за наступний сезон, передбачену його контрактом. Про це інформує Relevo. Зарплата Анчелотті за сезон може становити близько 11 мільйонів євро до сплати податків.

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За даними джерела, мадридський клуб не буде створювати жодних перешкод 65-річному італійському тренеру щодо умов його переходу до збірної Бразилії. Ідея президента клубу Флорентіно Переса полягає в тому, щоб виплатити Анчелотті всю суму, передбачену його контрактом із "бланкос".

Також після завершення кар'єри тренера італійський фахівець отримає можливість стати довічним послом клубу.

Анчелотті має чинну угоду з мадридцями, яка розрахована до 2026 року.

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