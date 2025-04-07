У грі з Валенсією Кіліан Мбаппе заробив пенальті для своєї команди. До позначки підійшов Вінісіус, але Мамардашвілі парирував удар бразильця.

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За інформацією Marca, головний тренер мадридців Карло Анчелотті ухвалив рішення призначити Мбаппе штатним виконавцем пенальті. Кіліан виконуватиме 11-метрові, які призначатимуть на користь Реала, починаючи з матчу проти Арсенала в Лізі чемпіонів.

Варто зауважити, що раніше в ієрархії пенальтистів вище за француза був Вінісіус, але його невдача вплинула на рішення Анчелотті.

У поточному сезоні Реал не реалізував 5 пенальті в усіх турнірах, що є антирекордом команди щонайменше із сезону-2013/14.

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