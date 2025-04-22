Після провального виступу в Лізі чемпіонів керівництво Реала ухвалило рішення розпрощатися з Карло Анчелотті, повідомляє Fichajes.

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ЗМІ підтверджує інформацію, що італійський наставник вже не буде головним тренером королівського клубу на клубному чемпіонаті світу, який пройде влітку.

Проте Анчелотті не збирається довго сидіти без роботи та вже готується прийняти збірну Бразилії, яка кілька років мріяла про призначення іменитого наставника. Тамтешня федерація футболу покладає великі надії на те, що італієць приведе "селесао" до довгоочікуваного шостого титулу чемпіонів світу на майбутньому Мундіалі 2026 року.

Додамо, що Анчелотті вдруге очолив Реал у 2021 році та за 4 сезони виграв з "вершковими" ще два трофеї Ліги чемпіонів.

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