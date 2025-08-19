Вінісіус Жуніор та Карло Анчелотті в Реалі / фото: Getty images

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті не включатиме Вінісіуса в заявку на вересневі матчі. Про це інформує ge.globo.

Реал почув фінансові вимоги Вінісіуса щодо зарплатні – бразилець взяв паузу, перемовини у глухому куті

Бразилія зіграє у вересні проти Чилі та Болівії. Перший матч Вінісіус пропустить через перебір жовтих карток, тому Анчелотті ухвалив рішення взагалі не викликати гравця, щоб він зміг відпочити під час міжнародної паузи.

Однак, наставник "селесао" викличе Мілітао і Родріго, які теж виступають за Реал, до національної команди.

Бразилія зіграє з Чилі 5 вересня, а матч проти Болівії запланований на 10 вересня.

"Сучасний футбол – нудний": творив магію, став чемпіоном з Депортіво і вдарив свого тренера – геніальний Джалмінья