Карло Анчелотті вже деякий час перебуває під пильною увагою окружної прокуратури Мадрида.

Італійський тренер вдруге відповідає за результати Реала. Раніше Карло Анчелотті очолював команду в 2013-2015 роках. І саме цього періоду стосується розгляд прокуратури.

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За даними Relevo, Анчелотті заплатив податок тільки із зарплати, яку він отримував від Реала, при цьому він навмисно не згадував питання про іміджеві права.

Дохід від них також оподатковується за іспанськими законами, однак гроші до податкової служби не надійшли. Саме тому за справу взялася прокуратура. Як повідомляє джерело, Анчелотті вже висунуте звинувачення. Прокуратура вимагає вироку до чотирьох років і дев'яти місяців позбавлення волі. Тренер нібито ухилився від виплати понад мільйона євро.

Раніше подібні випадки стосувалися гравців Реала і Барселони. Однак у кожному випадку вирок був умовно відкладений, тож малоймовірно, що Анчелотті справді опиниться за гратами.

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