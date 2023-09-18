"Що у перерві нам сказав Анчелотті? Він казав нам, що все добре. Бувають матчі, в яких щось не виходило, але сьогодні ми діяли добре, і нам потрібен був лише гол. Моментів, які ми створили, було достатньо, щоб ми перемогли.

Камбек імені наступника легенди у відеоогляді матчу Реал Мадрид – Реал Сосьєдад – 2:1

Навіть я не повірив, коли забив. Щасливий, що можу допомогти команді голами, передачами, енергією... Ми мали багато моментів у першому таймі, але не змогли забити. Вони дуже швидко вийшли вперед, що вплинуло на нашу гру, але ми продовжували намагатися і гол відразу по перерві пішов нам на користь", – цитує Вальверде Defensa Central.

До слова, завдяки цій перемозі підопічні Карло Анчелотті повернулися на вершину турнірної таблиці, залишаючись єдиною командою, яка досі не втрачала очок. Вже у середу Реал стартує в Лізі чемпіонів домашнім матчем проти берлінського Уніона.

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