Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Ліверпулем у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Анчелотті заявив, що ще не визначився з тактикою і стартовим складом на перший матч із Ліверпулем.

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"Команда в хорошій формі та сповнена ентузіазму. Ми усвідомлюємо силу суперника і той факт, що незалежно від завтрашнього результату, буде зіграний матч-відповідь. З цієї причини майбутнє протистояння з Ліверпулем не буде схожим на паризький фінал Ліги чемпіонів. Загалом, у нас більше шансів виграти Лігу чемпіонів, ніж минулого року.

Я ще не визначився зі стартовим складом, остаточне рішення ухвалю тільки завтра. Сумніви стосуються стратегії: думаю, де нам краще мати більше контролю – у захисті чи в атаці. Я радий, що я не єдиний, хто в цьому сумнівається. Салах і ван Дейк? Мене турбує Ліверпуль загалом, а не окремо взяті гравці.

Ми очікуємо гри з високою інтенсивністю і пресингом, без часу на перепочинок. Ми добре знаємо цю стратегію і готові до неї", – наводить Marca слова Анчелотті.

Матч Ліверпуль – Реал буде зіграний у вівторок, 21 лютого. Початок зустрічі – 22:00 за київським часом.

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