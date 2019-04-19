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Анчелотті: У Наполі якісна команда, але це футбол

10:40 68 Читать на русском
Анчелотті: У Наполі якісна команда, але це футбол
Карло Анчелотті / sportfanzine

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті прокоментував виліт його підопічних на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи.

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

"Я все ще вважаю, що у нас дуже якісна команда. Гравці зробили все, що могли, але це футбол. Іноді не все йде, як було заплановано. Ми намагалися перемогти, але цей виліт не став трагедією для клубу, адже ми об'єднані і кожен зробить усе можливе, аби покращити результат у наступному сезоні.

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Не думаю, що в минулому Наполі вдавалося дістатись до стадії чвертьфіналів європейського турніру кілька разів за невеликий проміжок часу, але ми намагатимемось покращити це досягнення.

Звичайно, ми дуже розчаровані вильотом з Ліги Європи. Ми провалили це завдання, хоча і знали, що буде складно. У півфіналах єврокубків вже не залишилось італійських команд. Ми знали з самого початку, що це буде важко", – розповів Анчелотті на післяматчевій прес-конференції, передає Goal.com.

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Теги
Ліга Європи Карло Анчелотті Карло Анчелотті Наполі - Арсенал Наполі Наполі
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