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Анчелотті: У Емері набагато більше досвіду в Лізі Європи, ніж у мене

22:30 146 Читать на русском
Анчелотті: У Емері набагато більше досвіду в Лізі Європи, ніж у мене
Карло Анчелотті / УЄФА

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився очікуваннями від поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи проти Арсенала.

 

"Останні наші ігри були не найкращими, але наша команда не розчарована. Нам просто слід винести з цього правильний урок.

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Ми повинні приділити увагу захисту, але це не означає, що ми повністю забудемо про атаку. Завтра не буде вирішальна гра, але ми можемо сильно полегшити собі життя перед другим матчем. У Неаполі буде важливий поєдинок, але завтра ми можемо зробити перший крок.

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У Емері набагато більше досвіду в Лізі Європи, ніж у мене. Він відмінний тренер. Він буде на бровці у Арсенала, що дуже ускладнить нам гру", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Теги
Ліга Європи Карло Анчелотті Карло Анчелотті Арсенал - Наполі Наполі Наполі
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