Анчелотті: Сподіваюсь, чемпіонство Ліверпуля відбудеться не на Гудісон Парк

Головний тренер Евертона Карло Анчелотті виступає за інтригу у англійській першості і не хотів би, аби доля чемпіонства вирішувалась у мерсисайдському дербі.

"Ліверпуль збирається виграти АПЛ. Я сподіваюсь, що це відбудеться не на Гудісон Парк. Є багато інших стадіонів. Чому Гудісон Парк?" – цитує Анчелотті видання Daily Mail.

Анчелотті зізнався, що був близький до призначення головним тренером Ліверпуля

Нагадаємо, матч між Евертоном і Ліверпулем в рамках 30-го туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться 16 березня. У першій зустрічі сезону, що відбулась у 15-му турі АПЛ, "іриски" поступились "червоним" з розгромним рахунком 2:5.

Після 25 турів чемпіонату Англії Ліверпуль впевнено очолює турнірну таблицю, набравши 73 очка. Найближчого переслідувача – Манчестер Сіті – команда випереджає на 22 пункти.

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