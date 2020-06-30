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Анчелотті сконфузився перед журналістами – тренер Евертона не знав ветерана "ірисок"

22:14 - Читать на русском
Анчелотті сконфузився перед журналістами – тренер Евертона не знав ветерана "ірисок"
Карло Анчелотті / Фото AFP

Наставник Евертона Карло Анчелотті потрапив у курйозну ситуацію.

"Могли б ви щось сказати про Люка Гербута, який покинув клуб? Він виступав за Евертон протягом 11 років. Чому ви вирішили попрощатись з ним?" – запитав журналіст у Анчелотті.

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"Хто?" – перепитав здивований Анчелотті. Після цього тренер уточнив інформацію у персоналу клубу та додав "Вибачте, мене здивувало це питання. Я не знаю".

Гебурт є вихованцем Евертона, але за 11 років у таборі "ірисок" він провів лише 12 матчів за першу команду.

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Теги
Відеоновини Англія Евертон Евертон Карло Карло Анчелотті футбольні курйози
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