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Анчелотті: Ситуація в нашій групі Ліги чемпіонів – ідеальна

12:52 479 Читать на русском
Анчелотті: Ситуація в нашій групі Ліги чемпіонів – ідеальна
Карло Анчелотті / Reuters

Головний тренер Наполі підсумував виступ своєї команди в матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (1:1).

65’ Деян Ловрен
 
Дріс Мертенс 21’
21’ Дріс Мертенс
65’ Деян Ловрен

"Це позитивний результат, зіграти внічию тут непросто. Ми завжди були в грі, сиділи глибоко – це єдиний спосіб грати проти Ліверпуля, якщо хочеш вижити. Зараз у нашій групі ідеальна ситуація. Це був позитивний вечір для нас.

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Я не сумніваюся, що моя команда повернеться до своєї найкращої гри, і ми це побачили сьогодні. Від цієї гри було багато очікувань. Можливо, люди думали, що ми пропускатимемо голи, але цього не сталося. Ми не мали великої переваги, але завжди стояли на своєму. Аллан був найкращим гравцем на полі сьогодні ввечері. Він повернувся до найкращих зразків своєї гри", – наводить слова Анчелотті сайт УЄФА.

Додамо, що в останньому турі групового етапу Наполі зіграє проти головного аутсайдера квартету E – Генка.

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Карло Анчелотті Карло Анчелотті Ліверпуль - Наполі Наполі Наполі Ліга чемпіонів
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