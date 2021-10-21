"Це хороший тренер. Я прийшов в Евертон після нього, і в клубі про Рональда всі говорили хороше.

Барселона – Динамо: Куман має претензії до своїх гравців після перемоги над командою Луческу

Я не дуже добре його знаю, але він позитивно впливає на свої команди. Те ж саме можна сказати і про те, що він робив і робить у Барселоні. Я вважаю, що непросто тренувати Барсу зараз. Клуб змінюється... Я думаю, Куман добре з цим справляється", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, вже 24 жовтня італійський та нідерландський фахівці зійдуться в очному двобої на Камп Ноу. Перед матчем Барселону від Реала розділяють два залікові бали.

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