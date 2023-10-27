"Це лише перша гра, але вона важлива. Для кожної команди важливо набрати три очки, але сезон дуже довгий, і рано говорити, що цей матч буде вирішальним. Буде ще Суперкубок, матч в другому колі, а може й Ліга чемпіонів. Є багато можливостей перетнутися з Барселоною. Також є Жирона та Атлетіко, які нав'язують боротьбу. В цьому сезоні Ла Ліга буде дуже конкурента до кінця.

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Беллінгем? Він зіграє. Він відновився і тренувався напередодні. Йому не потрібно пояснювати, що таке Класіко, тому що він професіонал. Всі знають, що таке зустріч з Барселоною. Це матч, який дивляться усі.

Камавінга добре зіграв, але я ще не вирішив, хто гратиме на фланзі. Менді має перевагу, оскільки не брав участі в матчі Ліги чемпіонів. Я впевнений, що той хто вийде в старті, зробить великий внесок.

Барселона – чудова команда, як в атаці, так і в обороні. В цьому році прийшли молоді талановиті гравці з якістю. Ми очікуємо, що вони будуть такі ж небезпечні, як і завжди", – розповів Анчелотті на передматчевій прес-конфренції в Marca.

Нагадаємо, що Реал перебуває на першій сходинці, маючи 25 балів. Барселона посідає третю сходинку та відстає від мадридців на один пункт. Іспанське Класіко заплановано на суботу, 28 жовтня. Матч між Реалом та Барселоною почнеться о 17:15 за київським часом.

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