Анчелотті розповів, як Наполі може перемогти Ліверпуль

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

"Це буде запеклий матч, оскільки ми зіграємо проти найкращої команди Європи. Хочемо здобути той самий результат, що минулого сезону (перемога вдома 1:0, – прим.).

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Ми не повинні відмовлятись від своєї ідентичності та ідеї. Ми повинні надихатись тим, що зробили, і проблемами, з якими зіштовхувались.

Ми дуже добре захищались проти них у минулому сезоні. Я очікую, що команда буде захищатись, коли необхідно, атакувати, коли буде можливість і зберігати м'яч, коли потрібно. Треба зіграти відмінно", – цитує Анчелотті Football Italia.

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