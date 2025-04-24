Девід Алаба та Едуардо Камавінга травмувалися у матчі 33-го туру Ла Ліги проти Хетафе (1:0).

Мадридський Реал продовжує страждати від травм у поточному сезоні.

Барселона – Реал: Лунін особисто почув вердикт Анчелотті на фінал Кубка Іспанії – вистачило 10 слів

Під час гри проти Хетафе у 33-му турі Ла Ліги ушкодження зазнав австрійський захисник Девід Алаба. Карло Анчелотті замінив його на Едуардо Камавінгу, але й француз закінчував поєдинок з травмою.

"Ми подивимось на їхній стан завтра. Вони отримали м'язові ушкодження. Думаю, що в Алаби та Камавінги мало шансів відновитися до суботнього матчу проти Барселони", – цитує Карло Анчелотті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що королівський клуб зустрінеться в фіналі Кубка Короля з Барселоною вже 26 квітня.

Реал переміг Хетафе напіврезервом – Гюлер присвятив гол Анчелотті, Алавес покинув зону вильоту