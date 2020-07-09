Анчелотті розповів про плани Евертона на найближче трансферне вікно

Керівництво "ірисок" пообіцяло головному тренеру команди Карло Анчелотті гроші на підсилення складу.

"Керівництво Евертона мене запевнило, що ми посилимо склад. Чи доведеться для купівлі новачків продавати гравців? Ні.

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Нам потрібні сильні футболісти, тому гравці, яких ми підпишемо, будуть хорошими. Не має значення, молоді вони чи вікові, з досвідом чи без досвіду. Важливо лише те, що це будуть хороші футболісти. Імена, які згадуються в пресі, ті ж самі, які звучали, коли я працював рік тому у Наполі.

Хамес Родрігес? Мені він дуже подобається як гравець. Коли я пішов з Реала – Хамес пішов за мною в Баварію. Говорили, що він піде за мною у Наполі, а тепер, за чутками, він перейде в Евертон. Скажу чесно – мені він дуже подобається. Але він гравець Реала, і, думаю, там і залишиться.

Важливо вдосконалити характер та менталітет команди. Лише тоді можна буде конкурувати з шістьма найкращими командами Прем'єр-ліги", – цитує Анчелотті видання The Guardian.

Нагадаємо, після 33-х турів Евертон посідає у турнірній таблиці чемпіонату Англії 11 сходинку, набравши 44 очки. Свій найближчий поєдинок "іриски" проведуть вже сьогодні, 9 липня, проти Саутгемптона. Початок матчу о 20:00.

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