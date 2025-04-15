"Насправді я сам їм зателефонував. За рік до цього я дзвонив їм, щоб дізнатися, чи є у них гравці, доступні для Евертона, ми взяли Хамеса Родрігеса.

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Наступного сезону я почув, що Реал шукає тренера, і в розмові з клубом сказав, що їм потрібен хороший наставник", – цитує Анчелотті Tutto Mercato Web.

Нагадаємо, італійський фахівець повернувся на посаду головного тренера команди 2021 року. До цього він тренував мадридців із 2013 до 2015 року.

До слова, Реал у середу, 16 квітня, зіграє проти Арсенала в Лізі чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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