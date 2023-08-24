Англійський півзахисник Джуд Беллінгем результативно почав новий сезон в мадридському Реалі, але для Карло Анчелотті це не стало сюрпризом.

Влітку мадридський Реал втратив головного бомбардира – француз Карім Бензема перебрався до Саудівської Аравії. У заявці "вершкових" на сезон є лиш один номінальний нападник – Хоселу, який перебрався в Мадрид з Еспаньйола.

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Проте, головною ударною силою королівського клубу на початку нинішнього сезону став інший новачок мадридців – Джуд Беллінгем. На рахунку англійця 4 результативні дії (3 голи та один асист) у двох стартових матчах Ла Ліги.

"Ми думаємо, що підписання Беллінгема компенсує відсутність Каріма Бензема. Він серйозний, зрілий і дуже талановитий хлопець. Те, що він робить, не стало для нас сюрпризом – дивно те, що йому при цьому лише 20 років", – сказав Анчелотті в коментарі Marca.

Нагадаємо, підопічні Анчелотті позитивно стартували у новому сезоні Ла Ліги. "Вершкові" здобули перемогу над Атлетіком з Більбао (2:0) і Альмерією (3:1). Наступний матч Реал проведе вже у п'ятницю, 25 серпня. Королівський клуб зіграє проти Сельти. Старт зустрічі заплановано на 22:30.

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