Головний тренер Реала Карло Анчелотті поговорив з пресою перед матчем з Осасуною, в якому мадридці сподіваються перервати кризу.

Гра проти Осасуни: У них справи йдуть дуже добре, вони мають хорошу позицію в таблиці. Втім, для нас це хороша можливість знову досягти успіху.

Стан команди: Ми думаємо, що знайшли рішення, але маємо довести його на практиці. Команда розуміє, що відбувається.

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Вирішення проблем: Я думаю, що прес-конференція – не найкраще місце, щоб говорити про проблеми, які ми мали. Ми програли, і нам доведеться діяти інакше.

Настрій: Наразі не час сміятися. Я ціную весь час, який проводжу в Реалі. Зараз лихі часи, але я ціную те, що я тут.

Проблеми команди: Чекаю завтра побачити те, про що ми говорили цього тижня. Позиція Мбаппе це не проблема. Це більше проблема не атаки, а нашого захисту.

Мбаппе тренується, він переживає важкий момент. Проблема, з якою він стикається, — проблема кожного. Ми ще не досягли своєї найкращої версії. Я переконаний, що він переживе цей скрутний момент. Я можу сказати те саме про Вінісіуса, Родріго, Беллінгема... це важкий момент для всіх. Це нормально, що у футболі та спорті, де трапляються поразки, ми повинні прийняти це, але не опускати руки, ми повинні тримати їх вище, ніж будь-коли.

Підтримка клубу: Це були довгі ночі роздумів та пошуку рішень, але у мене є підтримка клубу, гравців… Тепер є бажання та мотивація подивитися, чи допоможуть наші рішення.

Трансфери: Наразі не час для трансферів. Ми про це поговоримо пізніше.

Майбутнє: Ми боротимемося за всі титули. За місяць у нас будуть шанси здобути титул, – наводить слова Анчелотті Fichajes.

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