Прихід Джуда Беллінгема призвів до зміни схеми мадридців з 4-3-3 на 4-3-1-2. Родріго перевели з флангу ближче до центра атаки, і бразилець дозволив собі публічне невдоволення.

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"Я ніколи нікого не ставив на позицію, яка їм не подобається, але іноді через вимоги команди комусь доводиться жертвувати собою... Так було з Чуамені, Камавінга, тепер настала черга Родріго.

Він повноцінний форвард, вміє багато чого. Для мене на першому місці вимоги команди, а вже потім особистості. Ніхто мені не казав, що не може грати на тій позиції, про яку я прошу. Якось я поставив Рамоса в центр півзахисту. Йому це не сподобалося, але такі були вимоги команди. Є дуже чітке слово, і воно називається альтруїзмом", – наводить слова Анчелотті AS.

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