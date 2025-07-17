Син Карло Анчелотті, Давіде Анчелотті, невдало стартував у ролі головного тренера – Ботафого під його керівництвом не зміг переграти аутсайдера Віторію, зігравши 0:0 у матчі чемпіонату Бразилії.

Анчелотті-молодший очолив учасника Клубного ЧС – він повернеться до збірної Бразилії за однієї умови

Команда мала значну перевагу: 62% володіння м’ячем і 20 ударів, із яких 10 – у площину. Однак усі спроби Ботафого зупинив голкіпер Віторії Лукас Арканжо – справжній герой зустрічі, який парирував усе, що летіло в його бік.

"Ми зробили достатньо, щоб перемогти. Не пощастило. Але такий уже футбол. Треба забивати, щоб вигравати", – прокоментував результат для Marca Давіде Анчелотті.

Нагадаємо, в попередньому турі він ще не мав ліцензії й виконував роль асистента тренера воротарів. У матчі з Віторією італієць вперше офіційно очолив команду.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер