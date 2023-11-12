Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився щодо стану Джуда Беллінгема, який пропустив матч проти Валенсії через пошкодження.

"Беллінгем поїде в Англію, щоб пройти обстеження, але він скоро повернеться. Якщо він не зміг зіграти проти Валенсії, то Джуд не зможе грати за Англію.

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Йому потрібно виконати певну роботу протягом наступних кількох тижнів, щоб зміцнити плече. Він буде готовий грати після міжнародної перерви", – цитує Анчелотті офіційний сайт Реала.

Зазначимо, що Беллінгем пропустив два останніх матчі мадридців (проти Браги в ЛЧ та з Валенсією у Ла Лізі). У поточному сезоні Джуд провів за "вершкових" 14 поєдинків, у яких відзначився 13 голами та 3 асистами.

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