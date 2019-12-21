toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АРТЕМ БЄСЄДІН ЛІВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Анчелотті прокоментував призначення в Евертон

14:47 165 Читать на русском
Анчелотті прокоментував призначення в Евертон
Карло Анчелотті / ФК Евертон

Новопризначений головний тренер ліверпульського Евертона Карло Анчелотті поділився емоціями від повернення до тренерської роботи.

"Це великий клуб із багатою історією і дуже пристрасними фанатами. Є чітке бачення власника та ради директорів щодо досягнення успіхів і здобуття трофеїв. Це те, що мені подобається як тренеру, і я дуже радий можливості очолити команду, щоб допомогти реалізувати це бачення.

Анчелотті очолив Евертон

У матчах останніх двох тижнів я побачив, що гравці здатні на багато. Данкан Фергюсон добре попрацював. Сильна організація, сильна дисципліна та правильна мотивація – ключові інгредієнти футболу. Я радий, що він буде частиною мого штабу, щоб вести команду вперед", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Карло Анчелотті очолив Евертон усього через 11 днів після свого звільнення з Наполі. Він вивів "партенопейців" до плей-офф Ліги чемпіонів, але неаполітанці провалили старт чемпіонату Італії.

Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

blog_ava
Зідан став жертвою чергового пограбування
10:14
1691
Теги
Евертон Евертон Англія Карло Анчелотті Карло Анчелотті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Артета офіційно очолив Арсенал
    Англія — 20 груд3979 Артета офіційно очолив Арсенал
4
год
:
6
хв
Манчестер Сіті
19:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук