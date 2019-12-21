Анчелотті прокоментував призначення в Евертон

Новопризначений головний тренер ліверпульського Евертона Карло Анчелотті поділився емоціями від повернення до тренерської роботи.

"Це великий клуб із багатою історією і дуже пристрасними фанатами. Є чітке бачення власника та ради директорів щодо досягнення успіхів і здобуття трофеїв. Це те, що мені подобається як тренеру, і я дуже радий можливості очолити команду, щоб допомогти реалізувати це бачення.

Анчелотті очолив Евертон

У матчах останніх двох тижнів я побачив, що гравці здатні на багато. Данкан Фергюсон добре попрацював. Сильна організація, сильна дисципліна та правильна мотивація – ключові інгредієнти футболу. Я радий, що він буде частиною мого штабу, щоб вести команду вперед", – цитує тренера офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Карло Анчелотті очолив Евертон усього через 11 днів після свого звільнення з Наполі. Він вивів "партенопейців" до плей-офф Ліги чемпіонів, але неаполітанці провалили старт чемпіонату Італії.

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